Havza Ziraat Odası'ndan çiftçilere ÇKS kaydı uyarısı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık tarihinde sona ereceğini belirterek üreticileri ÇKS kayıtlarını zamanında yapmaları konusunda uyardı.

Genç, yaptığı açıklamada, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kayıtlarını geciktirmeden tamamlamalarının önemli olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna doğru yaşanacak işlem yoğunluğuna işaret eden Genç, "Odamıza gelen çiftçilerimize ÇKS kayıtları konusunda danışmanlarımızca yardımcı olunacak. İşlem yoğunluğu nedeniyle üreticilerimizin başvurularını son günlere bırakmamaları büyük önem taşımaktadır. Aksi halde hem yoğunluk hem de zaman kaybı yaşanabilir. Çiftçilerimizin mağdur olmaması adına işlemlerini 31 Aralık'tan önce yapmalarını öneriyoruz." dedi