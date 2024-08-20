Üye Girişi
Haberler

Çiftçi, Kavunları Lösemili Çocuklara Bağışladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, ürettiği kavunları lösemili çocuklara bağışladı. Tatlı, kavunları 5 lira teklif eden tüccarlara sinirlenerek, ürünleri ücretsiz dağıttı ve toplamda 27 bin 500 TL bağış yaptı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı (64), ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip, 17 liraya satan tüccarlara kızınca, ürünleri 'Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz' diyerek dağıttı. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, 14 bin TL de üzerine ekleyerek LÖSEV'e toplamda 27 bin 500 TL bağış yaptı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, 20 dönümlük tarlasına kavun ekti. Topladığı kavunları piyasaya götüren Tatlı'ya üretim maliyetinin altında 5 lira teklif edildi. Bölgede üretilen aynı kavunun piyasada 17 liraya satıldığını görünce duruma sinirlenen Tatlı, ilk ürünlerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tatlı ikinci kez tarladan topladığı kavunları ise çevresine söyleyip, sosyal medya hesabından da duyurarak, 'Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz' diyerek dağıttı. Ayrıca bağış için ücret ödeyenlere kavunun yanında paket halinde üzüm ve incir de hediye etti. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, üzerine 14 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin 500 TL'yi LÖSEV'e bağışladı.

'İNŞALLAH TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA ŞİFA OLUR'

Son yıllarda üretim maliyetlerinin artması nedeniyle zarar ettiğini söyleyen Mehmet Sehmus Tatlı, "Buna rağmen ekmeye devam ettik. Yalnız son 2 yıldır tüccarların ve esnafın elimizde olan ürünleri ucuz fiyata almaları bizi mağdur etmiştir. En son ektiğim kavunları piyasaya getirdim. Bana 5-6 lira teklif ettiler. Aynı gün kavunlar 17 liraya satılmaktaydı. Ben bunu kabullenmedim, itiraz ettim. Dediler ki, 'Fiyat bu; ister verin, ister vermeyin'. Ben de 'Bu malı size 5 liraya vereceğime kendim, ailemin, annemin, babamın hayrına kenar mahallere dağıtacağım' dedim ve geçen hafta kenar mahallelere 1 tona yakın ürün dağıttım. Bu hafta da yakın dost ve arkadaşlara, komşularıma dağıtmaya karar verdim ikinci ürünü. Yalnız kendilerinden bir talepte bulundum. Dedim ki; 'Ben bu ürünü size getireceğim, yalnız siz de bana belli miktarda, gönlünüzden ne kopuyorsa bağış yapacaksınız. Bu bağışları LÖSEV'e vereceğiz. Ne toplanırsa aynı miktarda aile olarak üzerine koyup LÖSEV'e bağışta bulunacağız' ve bu kararı verdim. Bu yıldan sonra da çiftçiliği bırakacağım. Çünkü hem maliyetlerin altında ezilmekten hem tüccarın vicdanına kalmaktan yorulduk. LÖSEV'den tek bir isteğim var. Bu gönderdiğim parayla sadece üreticiden mal alsınlar. Birinci elden, çiftçiden, üreticiden, besiciden, hayvancıdan alsınlar. Aracı olmasın arada. Benim param o şekil kullanılsın. Tek isteğim bu. Her bağış yapan vatandaşa, dostlarıma birer paket üzüm ve incir de verdim, onun yanında. Yapacağımız bağışlar inşallah LÖSEV'de tedavi gören çocuklar için şifa olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gercüş Batman İnsan Hakları Tarım Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title