Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti

Ankara'daki bir ortaokulda öğrencilere ata tohumuyla tarım tekniği gösterildi.

Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu öğretmenlerince davet edilen çiftçi Zeynep Yağcıoğlu öğrencilere ata tohumunun nasıl ekileceğini uygulamalı anlattı.

Çocuklara bırakılan en güzel mirasın toprak olduğunu vurgulayan Yağcıoğlu, bu tarz etkinliklerin daha sık yapılarak, çocukların geleceği için yerli tohum çoğaltmanın ve organik ürün yetiştirmenin önemini dile getirdi.

Türkçe öğretmeni Tuğba Haklı da "okul olarak sürdürülebilirlik ilkesini benimsediklerini" bildirerek, "Çocuklar doğal ortamında çocukluğunu yaşarlar, toprakla büyürler. Bu etkinliği gerçekleştirmemizin en temel sebebi de bu." dedi.

Müdür Yardımcısı Mahsuni Akbal, bu tarz etkinlikleri sürdüreceklerini anlatarak, çocukların toprakla iç içe büyümelerinin, toprağı öğrenmelerinin eğitim ve öğretimin en temel unsurlarından biri olması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi Yağcıoğlu ile ata tohumu eken çocuklar da öğretici ve eğlendirici bu tür etkinlerin okullarında sık sık gerçekleştirilmesini istediler ve gelecekte de toprağı işlemeyi arzuladıklarını anlattılar.

Etkinlik toprağa serpilen ata tohumlarıyla sonlandı.