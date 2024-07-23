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Çiftçi, güllerine zarar veren toz nedeniyle yol kapattı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çiftçi Özcan Uslu, güllerinin zarar gördüğünü iddia ederek arazisinden mermer ocağına giden yolu kapattı. Mermer ocağı işçileri ise yola çıkamadı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çiftçi Özcan Uslu, araç geçerken oluşan tozların güllerine zarar verdiği gerekçesiyle arazisinden mermer ocağına giden yolu kapattı. Sabah mesaiye gitmek yola çıkan mermer ocağı işçileri, yolun kapatılması nedeniyle iş yerine ulaşamadı.

Eğirdir'e bağlı Sevinçbey köyünde çiftçilik yapan Özcan Uslu, bu sabah arazisinden geçen toprak yolu taş ve odunlarla kapattı. Arazisinden bölgedeki mermer ocağına giden yolu kullanan araçların oluşturduğu toz nedeniyle güllerinin zarar gördüğünü iddia eden Özcan Uslu, ailesiyle yolu kesti. Araçlarla mermer ocağına gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 130 işçi yolda kaldı. Mermer ocağı çalışanları ve yetkilileriyle kısa süreli arbede yaşanırken, olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Elindeki İl Özel İdaresi ve mahkeme kararını gösteren Uslu, yolu açmayacağını belirterek, araçların geçişine engel oldu.

Özcan Uslu, araziyi İl Özel İdaresi'nden 2020 yılında ihaleyle kiraladığını söyleyerek, "Burada yol yok. Mermer ocağı sahipleri kafalarına göre buradan yol geçirmiş. Devlet bunlara proje olarak arka taraftan yol göstermiş. Ormana ücret ödemekten kaçmak maksadıyla buradan bedavadan geçirmişler. Bu yol aşırı derecede tozlanma yapıyor, kamyonlar, TIR'lar çalışıyor ve benim güllerim kurudu. Mahkeme gülleri yüzde 70 oranında tozların kuruttuğunu söyledi ve davayı kazandım. Geriye kalan yüzde 30'la da hayatımı geçindirmek zorundayım" dedi.

'BÜYÜK ZARARDAYIM'

140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül alabildiğini ve zararının büyük olduğunu söyleyen Uslu," Yolu arazi yolu olmadığını öğrendikten sonra kapattım. Mahkeme kararıyla yolu açtırdılar, üst mahkemeye müracaat ettik, bu kararı bozarak bana hak verildi. Şu anda yolu tekrar kestim, bana resmi bir evrak sunmuyorlar. İl Genel Meclisi kararı var, valiliğin onayladığı. Mahkeme kararı var, plan, kadastro her şey var, krokiler var yol olmadığına dair. Bunlar zorbalık ediyor. Bize küfür, hakaret ediyorlar. İşçileri üstümüze salıp darbediyorlar. Annem, babam 75 yaşında. Onlar geldi, rezil durumdayız. Koskoca 140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül aldım, çok büyük zarardayım. Sabah 06.00'dan beri burada bekliyoruz, yolu kapattım. Hiçbir hukuki dayanakları yok, hiçbir resmi belgeleri, evrakları yok. Kanuna, kitaba uymuyorlar. Bu kadar işçi sıcağın bağrında bekliyor" diye konuştu.

Mermer ocağı işçileri ise, yollarının açılarak işe gitmek istediklerini söyledi. Konunun çözüme kavuşturulabilmesi için görüşmelerden sonuç çıkmayınca işçiler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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