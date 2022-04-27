TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

"Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması"

Çiftçi Hasan Kale:

" Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tarlalarını ektikten sonra nisan yağmurlarında umduklarını bulamayan çiftçinin tedirgin bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" dedi.

Yoğun yağışla birlikte yaza mutlu ve umutlu giren çiftçi, tekrardan kuraklığın tedirginliğini yaşıyor. Yaklaşık olarak 1 aydır yağış almayan topraklar nemini neredeyse tamamen kaybetti. Traktörlerle sürülen tarlalarda adeta toz bulutları oluşuyor. Kıştan kalan nemi tutmayan ve daha fazla sulama ihtiyacı oluşturan toprağını eken çiftçi ise yağışsız geçen her gün umudunu biraz daha kaybediyor. Eskişehir'de ekimi yapılan pancar, ayçiçeği ve mısır tarlaları toprakta oluşan kurumadan dolayı daha ilk günden sulamaya ihtiyaç duyuyor. Yüksek maliyetlerle mücadele veren üretici kesim ise büyük bir umutla yağışların başlamasını bekliyor. Dron ile havadan görüntülenen tarla ekiminde ise kuraklıktan dolayı oluşan toz bulutu daha net şekilde gözler önüne seriliyor.

"Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması"

Eskişehir'in uzun zamandır yağış almamasıyla birlikte kuruyan toprağa ekilen tohumların daha fazla sulamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kuraklığın kapıda olduğunu belirtti. Üreticinin geçtiğimiz yıl gibi bir kuraklık yaşamaktan yana tedirgin olduğunu belirten Buluşan, "2022 yılının kış aylarında aldığımız yağışlar bizleri çok umutlandırmıştı. Ama maalesef ki 1 aydır yağışların olmayışı bir de havaların sıcak, ılımlı ve rüzgarlı olması toprağın tavını aldı. Şu anda mısır tarlası ekiliyor. Buradaki ekim sırasında aslında traktörün arkasından toz kalkmaması gerekiyordu. O zaman toprakta nem olduğu ortaya çıkacaktı. Mısır toprakla buluştuğu anda adeta çalışmaya başlayacaktı. Ama maalesef şu anda topraktaki tohum kımıldamayacak bile. Hemen arkasından sulama yapılması gerekecek. Bu sulama sistemi de kuraklığı gündeme getiriyor. Çünkü 1 aydır yağış yok. Havanın serin olmasına rağmen ılık bir rüzgar var. Bu da toprağın nemini alıp götürüyor. Burada mısırı eker ekmez tarlayı sulamak zorundayız. Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması. Bu tarla normalde 3 veya 4 defa sulanacakken belki de şu anda 7-8 defa sulanacak. Mısıra talip çok olduğu için genelde Eskişehir'de satışı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak"

Tarlalarına pancar, ayçiçeği ve mısır eken çiftçi Hasan Kale, yağış olmadığı takdirde yüzde 50 verim kaybı olacağını söyledi. Bazı ekinlerinin susuz kaldığı için siyaha döndüğünü belirten 50 yıllık çiftçi Kale, şunları söyledi:

"Yağış olursa çok güzel olacak. Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak. Pancarı ve ayçiçeğini ektik, mısırı da ekiyoruz. Durum böyle olunca yağmur bekliyoruz. Uzun süredir ekinlere yağmur düşmedi. Görüyorsunuz simsiyah oldu. Bu zamanlarda en büyük beklentimiz yağmurun yağmasından yana."