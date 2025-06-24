Çiftçi Domuz Sürüsünü Bu Kez Sessizce Kovaladı

Domuz sürüsünü bu sefer sessizce kovaladı

Daha önce ilginç sesler çıkararak kovaladığı domuzları bu defa sessizce kovaladı

Bahçeye giren domuz sürüsünü traktörle kovaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da geçen yıl bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak traktörle kovalayan çiftçi, bu defa domuz sürüsünü traktörle sessizce kovaladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Çömlekçi kırsal Mahallesinde yaşayan Serkan Doğan, geçen yıl Kasım ayında fıstık bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak kovalamıştı. Aynı çiftçi, dün gece de fıstık bahçesine giren domuz sürüsünü kovaladı. Traktöre binen Serkan Doğan, daha önce çıkarttığı seslerin aksine bu defa sessizce domuz sürüsünü kovaladı. Ağaçların arasında dakikalarca süren kovalamaca, domuz sürüsünü uzaklaşması sonucu son buldu.