Çiftçi, Biçme Makinesiyle 8 Köpek Yavrusunu Ölümden Kurtardı

Çiftçi, Biçme Makinesiyle 8 Köpek Yavrusunu Ölümden Kurtardı
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Bolu'da ot biçen çiftçi Ufuk Türe, biçme makinesiyle yonca biçerken otların arasında gizlenmiş 8 köpek yavrusunu fark etti ve olası bir felaketi önledi.

Çiftçinin dikkati 8 köpek yavrusunu ölümden kurtardı

Ot biçme makinesiyle az kalsın köpekleri biçiyordu

BOLU - Bolu'da tarlasında traktörüyle ot biçen çiftçi, biçme makinesiyle yonca biçtiği sırada otların arasında yatan 8 yavru köpeği son anda fark ederek ölümden kurtardı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Ufuk Türe isimli çiftçi, kendisine ait tarlada ot biçtiği sırada, biçme makinesinin önünde otların arasına gizlenmiş yavru köpekleri fark etti. Traktörüne bağladığı ot biçme makinesiyle biçim yapan Türe, otların arasına doğum yapmış bir köpeğin 8 yavrusunu fark etti. Türe, durumu fark etmesinin ardından biçme işlemini durdurarak yavrulara zarar gelmesini engelledi. Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler, anneleriyle birlikte güvenli bir alana alındı.

"Hepsini biçiyordum az kalsın"

'Başıma gelen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum' diyerek o anları kayda alan Ufuk Türe, "Lütfen herkes dikkatli olsun. Son anda fark ettim. Köpek yavruları 8 tane otun altında. Hepsini biçiyordum az kalsın. Ucuz atlattım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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