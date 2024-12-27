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Cide Müftüsü Sinan Eravcı İlçede Ziyaretlerde Bulundu

Cide Müftüsü Sinan Eravcı İlçede Ziyaretlerde Bulundu
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Cide Müftüsü Sinan Eravcı, ilçede düzenlediği ziyaretlerde yerel yöneticilerle bir araya geldi ve Diyanet'in 2025 takvimini hediye etti. Eravcı, ziyaretlerin amacını vatandaşlarla iletişim kurmak olarak açıkladı.

Cide Müftüsü Sinan Eravcı, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Necdet Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, Orman İşletme Müdürü Nihat Gündüz, Tarımve Orman Müdürü Onur Saygın, Mal Müdürü Neşe Karabağ, Tapu Müdürü Özan Deniz, Yazı İşleri Müdürü Vekili Esra Baloğlu, Sosyal Yardımcı ve Dayanışma Vakfı Müdürü Vekili Özlem Özcan'ı ziyaret eden Eravcı, Diyanet'in 2025 takvimini hediye etti.

Eravcı, "Kurum gezileri ve değerli vatandaşlarla hasbihal etmek amacıyla ziyaretlerimiz devam edecek. 2025 yılında dokunmadık kalp, çalmadıkları kapı kalmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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