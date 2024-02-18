Cide Devlet Hastanesi'ne sığınan tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tüfekle vurularak yaralanan köpeklerden birinin hastane bahçesine sığındığı belirlendi.

Tüfekle dün vurulan 2 sahipsiz köpekten birinin Cide Devlet Hastanesi bahçesine geldiği ortaya çıktı. Köpeğin hastane bahçesine geldiği anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde, yaralı halde hastane bahçesine gelen köpeği gören bir sağlık çalışanı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu veteriner hekime bildirdi. Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün 2 sahipsiz köpek tüfekle vurulmuş, yaralı halde bulunan köpekler Cide Belediyesi ekiplerince tedavi altına alınmıştı.