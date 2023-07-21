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Cide'deki Fırın ve Unlu Mamul İşletmeleri Denetlendi

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve unlu mamul işletmelerinde denetim yaptı. Cide Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki fırın ve unlu mamul işletmelerine yapılan denetimde temizlik, gramaj, fiyat tarifeleri ve ruhsat evrakları kontrol edildi. Denetlenen işletmelerde sağlık, hijyen ve evrak konusunda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve unlu mamul işletmelerinde denetim yaptı.

Cide Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki fırın ve unlu mamul işletmelerine yapılan denetimde temizlik, gramaj, fiyat tarifeleri ve ruhsat evrakları kontrol edildi.

Denetlenen işletmelerde sağlık, hijyen ve evrak konusunda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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