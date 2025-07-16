Cide'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine İkram

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. İlçe Müftüsü, etkinliğin çocukların Kur'an-ı Kerim'i sevmesi ve manevi değerlerle buluşmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesi (TDV) tarafından ikramda bulunuldu.

TDV tarafından kursa katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de sportif faaliyetlerle destek verdi.

Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, çocukların Kur'an-ı Kerim'i sevmesi ve camiye aidiyet duygusu kazanmasını amaçladıklarını belirterek, "Hem eğleniyorlar hem de manevi değerlerle buluşuyorlar. Destek veren tüm kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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