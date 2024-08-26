Cide'de Yağmur Sonrası Oluşan Gökkuşağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Günbatımında oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cide'de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören ilçe sakinleri bu anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.