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Cide'de Yağış ve Fırtına Etkili Oldu

Cide'de Yağış ve Fırtına Etkili Oldu
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına, su baskınlarına ve devrilen tabelalara neden oldu. Belediye ekipleri, su baskınlarıyla mücadele için çalışma başlattı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.

Yağışın ardında bazı alanlarda su baskınları yaşandı. Fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrildi.

Belediye ekipleri su baskınlarının olduğu alanlarda çalışma yaptı.

Ekipler vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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