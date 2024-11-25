Cide'de Yağış ve Fırtına Etkili Oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına, su baskınlarına ve devrilen tabelalara neden oldu. Belediye ekipleri, su baskınlarıyla mücadele için çalışma başlattı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.
Yağışın ardında bazı alanlarda su baskınları yaşandı. Fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrildi.
Belediye ekipleri su baskınlarının olduğu alanlarda çalışma yaptı.
Ekipler vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.