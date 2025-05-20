Cide'de Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Cide'de Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Cide İlçe Müftülüğü, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, kurban ibadetinin faydalarını ve organizasyonun işleyişini anlattı.

Cide İlçe Müftülüğünce "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarından bahsetti.

Vekalet yoluyla kurban kesmenin dini dayanaklarını ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yürütülen organizasyonun işleyişini anlatan Eravcı, organizasyonun yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine umut olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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