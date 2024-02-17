Cide'de tüfekle vurulan 2 sahipsiz köpek tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tüfekle vurulan 2 sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 2 sahipsiz köpek tüfekle vuruldu.

Köpeklerin yaralandığını gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Köpekler, Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Hakan Çolak, AA muhabirine, köpeklerin tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığını belirterek, "Birinin durumu ağır. Tedavilerini sürdürüyoruz." dedi.