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Cide'de tüfekle vurulan 2 sahipsiz köpek tedavi altına alındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan 2 sahipsiz köpek, Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim Hakan Çolak, köpeklerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tüfekle vurulan 2 sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Bağyurdu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 2 sahipsiz köpek tüfekle vuruldu.

Köpeklerin yaralandığını gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Köpekler, Cide Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Hakan Çolak, AA muhabirine, köpeklerin tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığını belirterek, "Birinin durumu ağır. Tedavilerini sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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