CİDE'DE, İSRAİL'İN MECSİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SALDIRISI KINANDI

Cide ilçesinde, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı kınandı. Cide TÜGVA Temsilciliği ve Cide Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eylemde, İsrail'in sahur vaktinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan grup üyeleri, İsrail'i kınayan basın açıklaması yaparken, uzun süre tekbir getirildi ve \"Kahrolsun İsrail\" sloganları atıldı.