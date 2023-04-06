CİDE'DE, İSRAİL'İN MECSİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SALDIRISI KINANDI
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Cide ilçesinde, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı kınandı. Cide TÜGVA Temsilciliği ve Cide Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eylemde, İsrail'in sahur vaktinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan grup üyeleri, İsrail'i kınayan basın açıklaması yaparken, uzun süre tekbir getirildi ve \"Kahrolsun İsrail\" sloganları atıldı.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, İsrail polisinin Mecsid-i Aksa'ya yönelik saldırısı kınandı.
İsrail'in sahur vaktinde Mecsid-i Aksa'ya saldırısı Cide TÜGVA Temsilciliği ve Cide Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eylemle kınandı. Teravih namazı sonrası Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan grup üyeleri okudukları basın açıklamasıyla İsrail'i kınadı. Toplanan grup tarafından uzun süre tekbir getirilirken, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı.