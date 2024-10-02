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Cide'de Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Cide'de Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağış, sahili dövüp Cide-Bartın yolunu deniz suyu ile bastı. Ekipler, yolu açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

KASTAMONU'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü, Cide- Bartın yolunu deniz suyu bastı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü. Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor. Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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