Cide'de Denize Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 18 yaşındaki Hasan Emre Maviş'in kayığa atlamaya çalışırken dengesini kaybedip denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yüzme bilmediği öğrenilen gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden arkadaşlarıyla ilçeye gelen Hasan Emre Maviş, Fener mevkisinde kayığa atlamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Yüzme bilmediği öğrenilen gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Maviş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Maviş'in naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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