Cide'de Dalgalar Sahil Yürüyüş Yoluna Zarar Verdi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yükselen dalgalar, sahildeki yürüyüş yolunu ve Cide-Bartın kara yolunun bazı bölümlerini etkiledi. Karayolları ekipleri, dalgaların getirdiği kum ve çakılları temizlemek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Cide'de oluşan dalgalar, sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi.
Yükselen dalgalar Cide- Bartın kara yolunun Irmak Mahallesi mevkisinde su birikintilerine yol açtı. Yolun bazı bölümlerinde de kum birikti.
Dalgalar nedeniyle sahil şeridindeki yürüyüş yolu ve kaldırım zarar gördü.
Karayolları ekipleri dalgaların getirdiği kum ve çakılları temizlemek için bölgede çalışma yürütüyor.
İlçede yağış devam ediyor.