Cide'de Bayram Tatili Yolu Kazası: 3 Yaralı

Cide'de Bayram Tatili Yolu Kazası: 3 Yaralı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bayram tatili için yola çıkan bir ailenin otomobili virajda takla attı. Kazada sürücü ve aile üyeleri yaralandı, sağlık durumu iyi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bartın-İnebolu yolu Yenice Mahallesi yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Cide'ye giden ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet Sözen yönetimindeki 34 MVY 129 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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