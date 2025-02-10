Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Cide'de Altyapı ve Spor Çalışmaları İçin İş Birliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Özel İdare Müdürü İlyas Albaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, Cide Karayolları Şefi Ergin Engin'i ziyaret etti. Ziyaret, ilçedeki altyapı projeleri ve gençlik faaliyetleri hakkında fikir alışverişiyle gerçekleşti.

Kastamou'nun Cide ilçesinde Özel İdare Müdürü İlyas Albaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, Cide Karayolları Şefi Ergin Engin'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, ilçedeki altyapı projeleri, gençlik ve spor faaliyetleri, kara yolları ile ilgili ihtiyaçlar ve gelecekteki çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İlyas Albaş, ilçenin gelişimi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, Gezergün ve Engin ile iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gezergün ise gençlerin daha iyi imkanlara sahip olması için gerekli projelerin üzerine eğildiklerini söyledi.

Ergin Engin de ilçedeki ulaşım ve altyapı sorunları için çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
img

Türk dizisinde iğrenç sahne
img

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
img

Melis İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan beklenmedik sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.