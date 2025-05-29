Cide'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi

Cide'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu programı yapıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Eravcı, Kur'an kurslarının önemine değinerek öğrencilere başarılar diledi. Minik öğrencilerin performansı büyük ilgi gördü ve program sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi.

Cide Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, yaptığı konuşmada, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının önemine dikkat çekti.

Öğrencileri tebrik eden Eravcı, başarı diledi.

Minik öğrencilerin sergilediği performans da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Program sonunda Kaymakam Murat Güneş, öğrencilere Kur'an hediye etti. İlçe Müftüsü Eravcı ve kurum amirleri de çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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