Cide'de 23 Nisan Coşkusuyla Çocuklara Yönelik Etkinlik Düzenlendi
Cide Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde çocuklar için çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle dolu bir etkinlik düzenledi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Cide Belediyesi tarafından Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel