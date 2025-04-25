Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Cide'de 23 Nisan Coşkusuyla Çocuklara Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Cide'de 23 Nisan Coşkusuyla Çocuklara Yönelik Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde çocuklar için çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle dolu bir etkinlik düzenledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Cide Belediyesi tarafından Irmak Ada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.