CİDDE /BAE - Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin temasları
AA - Güncel
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Reşad el-Alimi'nin Cidde'den ayrılması Reşad el-Alimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi Reşad el-Alimi'nin havalimanında karşılanması CİDDE /BAE - İki gün önce resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, buradaki temaslarının ardından Birleşik...
Reşad el-Alimi'nin Cidde'den ayrılması
Reşad el-Alimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi
Reşad el-Alimi'nin havalimanında karşılanması CİDDE /BAE - İki gün önce resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, buradaki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.
AA / Güncel