CİDDE /BAE - Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin temasları - Haberler

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CİDDE /BAE - Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin temasları

AA - Güncel
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Reşad el-Alimi'nin Cidde'den ayrılması Reşad el-Alimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi Reşad el-Alimi'nin havalimanında karşılanması CİDDE /BAE - İki gün önce resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, buradaki temaslarının ardından Birleşik...

Reşad el-Alimi'nin Cidde'den ayrılması

Reşad el-Alimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi

Reşad el-Alimi'nin havalimanında karşılanması CİDDE /BAE - İki gün önce resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, buradaki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Haberler

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