Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası yeniden hizmete sunulacak - Haberler

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Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası yeniden hizmete sunulacak

AA - Serkan Güner - Güncel
Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası yeniden hizmete sunulacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını, vatandaşların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını, vatandaşların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, Kırşehir ve ilçelerine yönelik bakanlık yatırımları hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çiçekdağı Bulamaçlı Kaplıcası'nın yeniden inşa ve ihyası için hazırlanan projenin kabul edildiğini aktaran Kendirli, projeyle 1400 yıllık geçmişe sahip, Sağlık Bakanlığı onaylı kaplıcanın en kısa zamanda yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacağını vurguladı.

Kendirli, "Projeye desteklerinden dolayı Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'na da teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler ve merkezi hükümet olarak Çiçekdağı'nı, Kırşehir'i kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Mustafa Kendirli Milletvekili Çiçekdağı Kırşehir Güncel Haberler

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