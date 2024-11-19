Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Siparişler tamamlandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçiler, artan talep nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Çeşitli aranjmanlar ve buketlerle vatandaşların isteklerini karşılamaya çalışan esnaf, siparişleri yetiştirmek için de hummalı bir çalışma yürütüyor. Çiçekçi Buğra Kaan Aras; Öğretmenler Günü için beklentilerin yüksek olduğunu ve müşterilerin taleplerinin çok olduğunu söyledi. Aras; "Öğretmenler günü çiçekçiler için en yoğun mesailerden bir tanesi hem okullardan hem de bireysel müşterilerden talep alıyoruz. Şiparişleri tamamlayabilmek içinde yoğun mesai yapıyoruz" dedi.

Bir diğer Çiçekçi Serkan Erel ise artan talepler karşısında toptancılardan fazla ürün sipariş ettiklerini ve ürünlerin gelmesini beklediklerini belirtti. Erel; "Yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da fazla. Siparişleri almaya devam ederken stokları tamamlayıp yeni ürün talep ettik. Çiçeklerin taze ve kaliteli olmasını önemsiyoruz" diye konuştu. Çiçekçilerde erken başlayan mesaide öğretmenler için özel yapım çiçekler ve gül siparişlerde ilk sırada yer alıyor.