Çiçek hastalığında kullanılan aşı ve ilaçlar 'maymun çiçeği' için de kullanılabiliyor

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, maymun çiçeği virüsünün klinik tablosunun çiçek hastalığına benzediğini, çiçek hastalığında kullanılan aşı ve ilaçların bu virüs için de kullanılabileceğini bildirdi.

Kayseri'de özel bir hastanede görev yapan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) ilk olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını belirtti.

Kılıç, hastalığın ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri ile kendini gösterdiğini, bunların yanı sıra çeşitli tıbbi komplikasyonların da görülebildiğini, genellikle belirtilerin 2-4 hafta sürdüğünü kaydetti.

Ağır vakaların da ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Kılıç, son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 3-6 olarak rapor edildiğini aktardı.

Kılıç, maymun çiçeği virüsünün, enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış materyallerle bulaştığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hastalık bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla birinden diğerine geçebilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşma genellikle yüz yüze uzun süreli teması gerektirir ve bu durum da sağlık çalışanlarını, hane halkını ve aktif vakaların yakın temaslılarını risk altına sokmaktadır. Kişiden kişiye bulaş zinciri son yıllarda en uzun olarak 6 kişiden 9 kişiye çıkmıştır. Bu, çiçek aşısının yapılmaması nedeniyle toplumda azalan bağışıklığa bağlı olabilir. Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla olabilir."

Klinik tablo çiçek hastalığına benziyor

Maymun çiçeği virüsünün klinik görünümünün, 1980'de dünya çapında tamamen silindiği ilan edilen çiçek hastalığına benzediğine değinen Kılıç, "Çiçek hastalığına göre daha az bulaşıcıdır ve daha hafif seyirli hastalığa neden olur. Çiçek hastalığının eradikasyonu ve ardından çiçek aşısının durdurulması ile maymun çiçeği virüsü halk sağlığı için önemli hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, çiçek hastalığının ortadan kaldırılması sırasında kullanılan aşıların, maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığını belirterek, "Bunun dışında maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış olan yeni aşılar geliştirilmiştir. Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen ilaçlar, maymun çiçeği hastalığının tedavisi için de ruhsatlandırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde ağır seyredebilir

Virüsün son dönemlerde Avrupa ülkelerinde yayıldığının bildirildiğini aktaran Kılıç, hastalığın çocuklarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde ağır seyredebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonuna yakalandığından şüphelenilen hastaların tedavisi ile bakımını yürüten ya da onlardan örnekler alan sağlık çalışanları, standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalı. Mümkünse hastanın bakımı için daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişiler seçilmeli. Bireysel olarak da kişisel hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir. Bununla birlikte ortak eşya ile ortak alan kullanımlarında dikkatli olunmalıdır."