Çiçek Festivaline Artan Maliyetlerin Gölgesi Düştü

Corona virüsü salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali bu yıl 23'üncü kez gerçekleştiriliyor. Festival boyunca hem renk hem de koku cümbüşü yaşanan Bayındır sokakları ilçede yaşayanların geçim kaynağı olan çeşit çeşit çiçeklerle süslendi

DailyMotion.com / Güncel