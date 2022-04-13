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Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldıERZURUM Oltu'ya Nisan ayında yağan kar çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

ERZURUM Oltu'ya Nisan ayında yağan kar çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Oltu ilçe merkezinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından oluşacak don çiftçileri zor durumda bırakacak. Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe edior.

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Nisan, Oltu, kar, Güncel, Haberler

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