ÇİÇEK AÇAN ERGUVANLAR İSTANBUL BOĞAZI'NI SÜSLEDİ - Haberler

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ÇİÇEK AÇAN ERGUVANLAR İSTANBUL BOĞAZI'NI SÜSLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da çiçek açan erguvanlar İstanbul Boğazı ve çevresini renk cümbüşüne çevirdi.

İSTANBUL'da çiçek açan erguvanlar İstanbul Boğazı ve çevresini renk cümbüşüne çevirdi.

Baharın gelmesiyle İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu. Rumeli Hisarı'nda çiçek açan erguvan ağaçlarının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte büyüleyici manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı, Güncel, Haberler

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