Cibuti ve Senegal, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Cibuti ve Senegal, Ankara'da dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki terör saldırısı kınanarak, Cibuti'nin Türk halkı ve hükümetinin yanında olduğu bildirildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da X üzerinden, "Ankara'da 1 Ekim'de düzenlenen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve dost Türkiye halkına dayanışma ve desteklerimi ifade ediyorum." mesajını paylaştı.