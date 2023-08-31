Cibuti'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ile Cibuti Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya, yaptığı konuşmada, "Bu zafer, milletimizin bağımsızlık arzusunun güçlü bir kanıtıydı ve sadece Türk halkı için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm mazlum milletler için de tarihi bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.

Zaferin onlarca yıl süren yıkıcı savaşların ardından Anadolu'ya barış getirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası toplumun saygın üyesi haline getiren siyasi ve sosyal reformların yolunu açtığını vurgulayan Şahinkaya, "Bugün kutladığımız zaferi mümkün kılan Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükranla anıyorum." dedi.

Törene Cibutili yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye mezunu öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.