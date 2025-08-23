Cibran Basil: 'Silahların sadece devlette toplanması gerekiyor'

Lübnan'daki Özgür Yurtseverler Partisi'nin lideri ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, silahların devlet tekeline alınması kararını desteklediğini, bunun "sadece bir tiyatrodan ibaret olmaması gerektiğini" belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Basil, Sayda kentinde katıldığı bir toplantıda konuştu.

"Biz tek bir ordu ve tek bir silah istiyoruz, silahın yalnızca devlete ait olmasını istiyoruz." diyen Basil, Hizbullah ve silah taşıyan herkesin, ülkede koşulların değiştiğini ve Lübnan'ı savunmanın farklı gereklilikleri olduğunu anlaması gerektiğini kaydetti.

Lübnan yönetimine de eleştiride bulunan Basil, hükümetin ödün verdiğini ama karşılığında hiçbir şey almadığını savunarak bu tutumun silahların teslim edilmemesi için bir gerekçe oluşturduğunu iddia etti.

Basil konuşmasında, silahların devlet tekeline alınması kararını desteklediklerini ama bunun "sadece bir tiyatrodan ibaret olmaması gerektiğini" söyledi.

Özgür Yurtseverler Partisi'nin lideri Basil konuşmasında, "Orduya gerçekten yapabileceği bir görev verin ve bunun başarılı olabilmesi için gerekli politik koşulları sağlayın. Biz bunun başarılı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Silahlarının toplanması kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.