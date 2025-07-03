CIA'nın 2016 Seçim Raporuna Eleştiri: Aceleye Getirildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştı.

CIA, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine aynı yıl hazırlanan istihbarat raporunun usulünün incelendiğini açıkladı.

İnceleme sonunda, söz konusu raporun "aceleye getirildiği ve yöneticilerin rapora aşırı müdahil olduğu" sonucuna ulaşılırken bunların prosedür açısından "anormal" olduğu tespit edildi.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dönemin başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçilmesine yardımcı olmayı "arzuladığı"na dair "yüksek güven" duyulduğu yönündeki değerlendirme de eleştirildi.

"Yüksek güven"e ilişkin değerlendirmenin tek bir kaynağa dayandırıldığı belirtilirken normalde böyle bir sonuca ulaşmak için birden fazla kaynağa ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Öte yandan, soruşturmanın usulüne ilişkin eleştiriler bulunsa da "güvenilirliğine" dair bir itirazın olmadığı belirtildi.

CIA tarafından yürütülen "önemli" soruşturmaların gözden geçirilmesi ve usulen incelenmesi alışılmış bir durumken bunların halka açık şekilde paylaşılması ise nadiren oluyor.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın yürüttüğü soruşturmada 2 kişi delillerle oynadığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.