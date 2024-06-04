Üye Girişi
Haberler

CIA Direktörü William Burns, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes için Katar'ı ziyaret edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, Burns'un bugün Doha'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un da yarın Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

Haberde, Burns ve McGurk'un yapacağı ziyaretlerde esir takası mutabakatına varılması konusunda "baskı yapacağı" ileri sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkmıştı.

Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı William Burns İsrail Gazze Katar CIA Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 4 Haziran Salı 2024? #128250 Avusturya Sırbistan maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Avusturya Sırbistan maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Portekiz Finlandiya maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Portekiz Finlandiya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kutsal damacana 4, ne zaman nerede çekildi? #128250 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu, özel sektöre de 9 gün mü? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti! Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Thor filmi konusu nedir? Thor ne zaman, nerede çekildi? Thor oyuncuları ve Thor özeti! Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi? 4-5 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 4-5 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title