CIA Direktörü William Burns, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes için Katar'ı ziyaret edecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, Burns'un bugün Doha'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un da yarın Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

Haberde, Burns ve McGurk'un yapacağı ziyaretlerde esir takası mutabakatına varılması konusunda "baskı yapacağı" ileri sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkmıştı.

Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.