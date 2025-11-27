CIA Direktörü: Washington'daki Saldırının Şüphelisi Önceki CIA Çalışanı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen şüphelisinin daha önce Afganistan'da CIA ile çalıştığını belirtti.

Fox News'e konuşan CIA Direktörü Ratcliffe, Ulusal Muhafız askerlerinin vurulduğu saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'a ilişkin açıklama yaptı.

Ratcliffe, eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Afganistan'dan çekilme sürecinde "yeniden yerleştirme" programıyla bu şüphelinin Eylül 2021'de ABD'ye gelmesini "meşru kıldığını" savundu.

Lakanwal'ın CIA ile Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD ile ortak kuvvetin üyesi olarak görevi aldığını ve Washington ile ortak çalışmaları olduğunu belirten Ratcliffe, Biden hükümetini suçlayarak "Bu ve diğer birçok kişinin buraya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.

Öte yandan, ismi paylaşılmayan istihbarat yetkilileri, yürütülen soruşturmada saldırının "uluslararası terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer Lakanwal'ın 8 Eylül 2021'de ABD'ye geldiğini, 2024'te sığınma başvurusunun bu yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında kabul edildiğini ileri sürdü.

Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey ise silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıklamış, daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.