CIA Direktörü: İran'ın Nükleer Programı Yıllarca Telafisi Zor Şekilde Geriledi

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CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından İran'ın nükleer programının ciddi şekilde gerilediğini ve Tahran yönetiminin nükleer silah üretme kabiliyetinin zayıfladığını ifade etti. Ratcliffe'in brifinginde ayrıca İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının etkileri de ele alındı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, ABD'nin İran'a saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer programının "yıllarca telafisi zor" şekilde gerilediğini söylediği iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ismini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına Demokrat Kongre üyelerinden gelen tepkilerin ardından Ratcliffe'nin basına kapalı verdiği brifingdeki ifadelerini değerlendirdi.

Yetkili, Ratcliffe'in, Tahran yönetimine ait uranyumun sağlam kalması durumunda bile, saldırılarla birlikte tesislere verilen zararın İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini gerilettiğini ifade ettiğini öne sürdü.

Ratcliffe'in Kongreye verdiği brifingde İran'ın hava savunmasının parçalandığını söylediğini aktaran yetkili, ayrıca Ratcliffe'in Tahran yönetiminin yeniden nükleer program inşa etme girişimlerinin İsrail tarafından artık kolayca engellenebileceğini savunduğunu belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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