CIA Direktörü Burns: Putin'in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna'nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin'in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

Burns, Georgia Teknik Üniversitesinde Cıa'nın çalışmaları üzerine öğrenci ve öğretim görevlilerine hitap etti.

"Şu gri saçlarımın çoğunu Vladimir Putin'in Rusya'sıyla uğraşmakla ağarttım"

ABD'nin önündeki üç önemli sınamanın Çin, Rusya ve gelişmekte olan teknolojiler olduğunu anlatan Burns, "Şu gri saçlarımın çoğunu Vladimir Putin'in Rusya'sıyla uğraşmakla ağarttım." dedi.

Burns, 15 yıl önce ABD'nin Moskova Büyükelçisi olduğu yıllarda, Putin'de "sürekli yakınma", "hırs", "güvensizlik" ve "intikam tutkusu" gözlemlediğini ifade etti.

Putin'in Rusya üzerindeki hakimiyeti arttıkça "risk iştahının" da arttığını savunan Burns, çevresindekilerin de bu durumu hiçbir zaman sorgulamadığını vurguladı.

ABD istihbaratının geçen sonbaharın başlarında Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni ve büyük bir işgal planı hazırladığına dair bilgi toplamaya başladığını hatırlatan CIA Direktörü, Rus liderin ve çevresindekilerin Rusya'nın ancak kendi kontrolü altındaki bir Ukrayna ile büyük güç olabileceğini hayal ettiğini söyledi.

Burns, Putin ile görüşmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in özellikle Ukrayna konusundaki amansız kararlılığını asla küçümsememeyi yıllar içinde öğrenmiştim. Kasım ayının başlarında, Başkan Biden, Putin'e ve en yakın danışmanlarından birkaçına, onun savaş planlaması konusundaki endişelerimizin derinliğini ve Rusya'nın bu planı uygulama girişiminin sonuçlarını doğrudan iletmek için Rusya'ya gitmemi istedi. Duyduklarım beni rahatsız etti. Henüz Ukrayna'yı işgal etmek için geri dönüşü olmayan bir karar vermiş gibi görünmüyordu. Putin görünüşe göre Ukrayna'nın yönünü şekillendirmek için zamanının daraldığına ikna oldu ki meydan okurcasına buraya yöneldi. Ayrıca bu kışın Başkan Zelenskiy ve Rus ordusuna karşı koyamayacağını düşündüğü Ukraynalıların kendisi için fırsat olduğunu, Rus ordusunun minimum maliyetle hızlı ve kesin bir zafer kazanabileceğine inanmış görünüyordu."

Putin'in Avrupa ülkelerinin dikkatinin kendi iç siyasetleri ve risklerden dolayı dağıldığını düşündüğünü belirten Burns, "Putin'in bu hesapların her birinin yanlış olduğu kanıtlandı. Yıllardır gerçek bir ülke olmadığını iddia ettiği Ukrayna'ya karşı savaş veriyor." ifadesini kullandı.

Burns, yedi haftalık savaş sürecinde ABD istihbaratının kritik bir rol oynadığına işaret ederken ülkesinin savaş boyunca Ukrayna ile istihbarat paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

CIA Direktörü "Putin'in geçmişte çok sık kullandığı yanlış anlatıları ve sahte bayrak operasyonlarını önlemek için, Başkan Biden bazı sırlarımızı kamuya açık bir şekilde kullanılması için benzeri görülmemiş adımlar attı. Böylece Putin'in nedensiz ve vahşi saldırganlığının gerçeğini gizlemesini zorlaştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın bu savaşla Ukrayna'ya verebileceği acımasız acı ve zarar ile sivillere karşı aşırı şiddet kullanacağı konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını belirten Burns, Moskova'nın geçmişte de binlerce sivilin ölümüne yol açan operasyonlar düzenlediğini hatırlattı.

Burns, Rusya'nın taktiksel veya düşük etkili nükleer silahlar kullanabileceği konusunda endişe içinde olduklarını, çünkü zorda kalındığında nükleer güç kullanımının Rus doktrininde yer aldığını anlattı.

Çin nükleer cephaneliğini 1000 savaş başlığına çıkarmaya çalışıyor

Çin'in yükselişine de değinen Burns, Çin'in yükselişi doğası gereği kötü bir şey olmadığını, ABD'nin bu büyümeden faydalandığını ancak Pekin'in bu büyümeyi küresel düzeni bozmada kullanmaya çalıştığını iddia etti.

Burns, "Son birkaç yılda Pekin, ticari sırları çalmak için en az 150 ABD şirketini hackledi. Nükleer cephaneliğini 1000 savaş başlığına çıkarmaya çalışıyor. Kendi vatandaşlarından 1 milyonunu sırf Müslüman oldukları için gözaltına aldı ve Hong Kong'da demokrasiyi barışçıl bir şekilde desteklediği için binlerce insanı tutukladı." diye konuştu.

Çin'in her alanda ABD'ye karşı koymaya çalıştığını belirten Burns. "Bir istihbarat servisi olarak bu kadar çok fazla alanda bu kadar çok erişime sahip başkaca bir düşmanla hiç uğraşmak zorunda kalmamıştık." ifadesini kullandı

Burns, gelecekteki birkaç yıl içinde Mandarince konuşan personel sayısını ikiye katlamayı hedeflediklerini, Soğuk Savaş sırasında Sovyet uzmanlarıyla yaptıkları gibi, Çin'e odaklanan pozisyonların sayısını önemli ölçüde artıracaklarını belirtti.