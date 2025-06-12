CIA Analisti Asıf Rahman, Hassas Bilgileri Sızdırmaktan 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

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ABD'de CIA analisti olarak görev yapan Asıf Rahman, İsrail'in İran'a misilleme planlarını sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sızdırılan bilgilerin ulusal güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekildi.

ABD'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti olarak çalışan hükümet görevlisinin, " İsrail'in İran'a misilleme planlarını" sızdırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, " İsrail'in İran'a misilleme planlarını" sızdırmakla suçlanan 34 yaşındaki Asıf Rahman, Virgina'daki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Patricia Tolliver Giles, suçunu itiraf eden Rahman'a 3 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Sızdırılan bilgilerin oldukça hassas olduğuna dikkati çeken Giles, "İstihbarat topluluğumuzun ulusumuzu güvende tutma sorumluluğu var ve bu güveni bir şekilde tehlikeye atacak şeyler yapıldığında bu, hepimizi tehlikeye atar." dedi.

Öte yandan, avukatları Rahman'ın "ABD'ye ya da çıkarlarına zarar verme niyetinin bulunmadığını" ve 2023'te Orta Doğu'daki görevi sırasında yaşanan olaylardan psikolojik olarak etkilendiğini savunarak 1 yıl 1 ay hapis cezası talep etti.

Rahman, savunmasında "CIA'e katılırken ettiğim yemini bozdum, meslektaşlarımı ve ABD halkını hayal kırıklığına uğrattım." ifadesini kullandı.

ABD vatandaşı olan ve 2016'dan beri CIA'da çalışan Rahman, 13 Kasım'da Kamboçya'da gözaltına alınarak Guam Adaları'na, oradan da Virginia'ya getirilmişti.

Rahman'ın gizli bilgileri sızdırdığı Telegram uygulamasındaki kanalda paylaşılmasının ardından ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim 2024'teki "füze saldırılarına misilleme" amacıyla askeri hazırlık yaptığını göstermişti.

Kendisine yöneltilen iki ayrı ulusal savunma bilgisini sızdırma suçlamasını ilk başta reddeden Rahman, ocakta yapılan duruşma sürecinde kararını değiştirerek suçlamaları kabul etmişti.

Rahman, İsrail'in misilleme saldırı planlarına ilişkin iki gizli belgeye erişip yazdırarak ikametgahına götürdüğünü, daha sonra bu belgelerin dijital versiyonunu "bunları almaya hakkının olmadığını bildiği çok sayıda kişiye" gönderdiğini itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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