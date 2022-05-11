CI Bloom | Contemporary Istanbul, yeni bir fuarla Tersane İstanbul'da - Haberler

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CI Bloom | Contemporary Istanbul, yeni bir fuarla Tersane İstanbul'da

DailyMotion.com - Güncel
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Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul, 17. senesinde bir yenilik yaparak CI Bloom adı altında yeni bir fuar düzenliyor.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul, 17. senesinde bir yenilik yaparak CI Bloom adı altında yeni bir fuar düzenliyor.

T24'ten Berna Abik, CI Bloom'un ana fuardan ne farkı olduğunu ve başka hangi yenilikler olduğunu anlattı.

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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