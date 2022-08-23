Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı Güncel Haberler XİCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Chuangxin-16 uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 23 Ağustos 2022. XİCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Chuangxin-16 uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 23 Ağustos 2022. Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Chuangxin-16 uydusu, Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi ile sabah saat 10.36'da (Beijing Saati) fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi. (Fotoğraf: Qiu Lijun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Saat Güncel Haberler

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