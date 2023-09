Chris de Burgh İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL,

Dünya müzik listelerinde bir numara olan şarkıları ile geçtiğimiz 50 yılın en önemli müzisyenlerinden birisi olarak gösterilen aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Chris de Burgh, 26 Ekim Perşembe gecesi Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da sevenleriyle buluşacak.

Chris de Burgh; 'The Lady in Red', 'Don't Pay the Ferryman', 'Missig You' ve 'The Traveller' gibi klasiklerini, diskografisinin en romantik şarkılarıyla beraber kendisini özleyen İstanbullu hayranlarına seslenecek. 26 Ekim'deki konserin biletleri biletix'te satışa açıldı.

Arjantin asıllı İrlandalı pop - rock şarkıcısı Chris de Burgh, 1986 yılının hit şarkısı The Lady in Red'in yaratıcısı olarak, romantik müziğin önde gelen isimleri arasında yer aldı. Birçok albüme imzasını atan sanatçının "Lady in Red" ve "The Traveller" şarkıları, İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı ve satış rekorları kırdı. 200'ün üstünde platin ve altın plak ödülü kazanan de Burgh'ün şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükseldi ve 1990'lı yıllarda radyolarda en çok çalınan şarkılar haline geldi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin "beslenme kampanyası"na destek veren ve şarkı sözü yazarlığı da yapan sanatçının Britanya'da Top 40'a giren çok sayıda eseri mevcutken, dünya çapında 45 milyondan fazla albüm satışına ulaştı.