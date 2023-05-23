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CHP Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı

CHP Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP Zonguldak milletvekilli seçilen Deniz Yavuzyılmaz ile Eylem Ertuğ Ertuğrul mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP Zonguldak milletvekilli seçilen Deniz Yavuzyılmaz ile Eylem Ertuğ Ertuğrul mazbatasını aldı.

Zonguldak Adliyesinde düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Müjgan Demiröz, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

Yavuzyılmaz, burada yaptığı konuşmada, insanları tehdit eden, korkutan siyaset anlayışından ülkeyi kurtaracaklarını ifade ederek, "Önümüzde çok kritik seçim var. Bu seçim hem baharın geleceği bir seçim olacak hem tüm vatandaşlarımız nefes alacak." dedi.

Ertuğrul, destek veren herkese teşekkür ederek, "Kentin problemlerini, dertlerini biliyoruz. Bunları gidermek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Zonguldak'ı ötelenmiş şehir olmaktan çıkaracağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yavuzyılmaz Milletvekili Zonguldak Güncel Haberler

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