CHP Zeytinburnu Mitinginde İktidara Eleştiriler Yağdı

(İSTANBUL) - CHP'nin Zeytinburnu'nda düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Bir yurttaş, "İktidar sonu geldiği için baskılarını artırıyor. Talimatla iş yapıyorlar. Savcılar, hakimler saraya bağlı; ona göre iş yapıyorlar. Hak, hukuk, adalete göre iş yapmıyorlar." diye konuştu. Bir başka yurttaş da, "Bir tek adamın sözüyle her türlü hukuksuzluk yapılıyor. Mahkemelerde davalar açılıp hukuksuz sonuçlar alınabiliyor. Tek adama asla yetki verilemez!" dedi.

CHP, Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansına yaptıkları değerlendirmede, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan bir yurttaş, "Demokrasi için geldik. Hak ve adalet için geldik. İki tane idealim var. Birincisi Atatürk ilkeleri ve inkılapları; ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok seviyorum." ifadesini kullandı.

"Bu iktidar şuurunu kaybetmiş"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan bir başka yurttaş, "Bu iktidar şuurunu kaybetmiş, bilincini kaybetmiş, hafızasını kaybetmiş, akli dengesini kaybetmiş, sağa sola saldırıyor. Bunlar Cumhuriyet'e saldırıyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" şeklinde konuştu.

"Savcılar, hakimler saraya bağlı; ona göre iş yapıyorlar"

Bir yurttaş, "İktidar sonu geldiği için baskılarını artırıyor. Talimatla iş yapıyorlar. Savcılar, hakimler saraya bağlı; ona göre iş yapıyorlar. Hak, hukuk, adalete göre iş yapmıyorlar. Teşekkür ederim." diye konuştu.

"Varımız yo ğ umuz İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu'na olan sevgisini dile getiren bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet! Düzen yok. Varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımız İmamoğlu. Tek bizi kurtaran İmamoğlu. Başka yok." dedi.

"Bu zulüm bitsin, yeter artık!"

Bir diğer yurttaş, "Hak, hukuk, adalet yerini bulsun. Hak, hukuk, adalet! Bu zulüm bitsin, yeter artık! Geçinemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Ne kadar zulüm yapsalar da kazanamayacaklar"

Başka bir yurttaş, "Ben daha farklı bir şeyler söyleyeceğim. Şu karşıdaki binadan bu kalabalığı gördükten sonra işlerinin bittiğine emin olacaklar. Çok emin olacaklar. İşleri bitti. Gidecekler artık. Son! Ne kadar zulüm yapsalar da kazanamayacaklar. Biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

"Bütün başkanlarımızın yanındayız"

Bir başka yurttaş, "Hak, hukuk için buradayız. Cumhuriyet için buradayız. Bütün başkanlarımızın yanındayız. Yılmıyoruz, korkmuyoruz." dedi.

"Böyle bir zulüm görmedik"

Yargı kararlarına yönelik eleştiride bulunan bir yurttaş, "Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik... Yargı bağımsız, tarafsız olana kadar; insanlık, ahlak, edep gelene kadar; huzur gelene kadar mücadele edeceğiz. Çocuklarımız için, torunlarımız için, Cumhuriyet için yedi düvele biz savaştık. Böyle bir zulüm görmedik. Böyle iftiralarla karşı karşıya gelmedik. Ama huzur gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek adama asla yetki verilemez!"

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ifade eden bir yurttaş, "Bakın, ben 2017'de kendi cebimden harcayarak, gençlere de dağıtarak, referandumda 'Tek Adam Rejimine Hayır' demek için sokak sokak gezdim. O gün uyardığımız insanlar bugün nelere mal olduğunu görüyorlardır inşallah. Bir tek adamın sözüyle her türlü hukuksuzluk yapılıyor. Mahkemelerde davalar açılıp hukuksuz sonuçlar alınabiliyor. Tek adama asla yetki verilemez! Eski parlamenter sisteme geri dönmemiz şart. Bunu zaten Ekrem İmamoğlu vaat ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi vaat ediyor. Tek adama asla yetki vermeyin." şeklinde konuştu.