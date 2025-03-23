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CHP Yurt Dışı Örgütleri Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Sandık Başında

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışındaki örgütleri, ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için oy kullanmaya çağırıyor. Üyeleri bilgilendiren CHP, katılımı artırmak için etkinlikler düzenliyor.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurt dışındaki örgütleri, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sandık başına gidiyor. Avrupa ve Amerika'daki CHP örgütleri, katılımı artırmak ve İmamoğlu'nun adaylığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başta Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere ve ABD olmak üzere pek çok ülkede örgütlü olan CHP yurt dışı birlikleri, üyelerin oy kullanmalarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme toplantıları ve sandığa katılım çağrıları yapıyor.

CHP Yurt Dışı Örgütlemelerinden Sorumlu Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Tüm, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyor. Partimizin en güçlü adayını belirlemek için yapılan bu ön seçimde yurt dışındaki örgütlerimizin aktif rol alması çok kıymetli. Demokrasiye sahip çıkmak için herkesin sandığa gitmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa'nın pek çok kentinde CHP örgütleri, İmamoğlu'na destek amacıyla bir araya gelerek etkinlikler düzenlerken, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden de seçmenlere ulaşarak oy kullanmaları için çağrılar yapıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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