CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı Sona Erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dört gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’nın sonunda; “Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir? Bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye, önemli bir dönüşüm eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dört gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nın sonunda; "Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir? Bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye, önemli bir dönüşüm eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek" açıklamasını yaptı.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dört gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tezcan, şunları söyledi:

"CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nı tamamladık. Dünyanın 15 ülkesinden 43 birliğimizin temsilcilerinin, başkanlarının katıldığı çalıştayımızı başarıyla gerçekleştirdik ve birlik başkanlarımız, temsilcilerimiz 43 birliğimizle birlikte yurt dışı örgütlenme büromuzla birlikte sizlerin karşısındayız.

Çok başarılı, morali yüksek, kararlı hedefe kilitlenmiş bir çalıştay tamamladık. Ayrılırken hepimiz, gelecekle ilgili umudumuzu büyüterek, büyük bir inançla ayrılıyoruz ve arkadaşlarımız yaşadıkları ülkeye buradan aldıkları gücü, enerjiyi taşıyıp götürecekler.

"CUMHURİYETİ, DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMA KARARLILIĞIYLA HEDEFLERİNİ BELİRLEMİŞ BİÇİMDE ÇALIŞTAYIMIZI TAMAMLIYORUZ"

Çalıştayımızı 200'ün üzerinde insanın katkısıyla gerçekleştirdik. Her kademeden birçok arkadaşımız, katkı sundular ve burada açılış konuşmaları yapıldı. Onun dışında 10 ayrı sunum yapıldı çalıştay boyunca, beş hazırlık toplantısı ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 13 atölye oluşturduk. 13 masada atölyeler oluşturduk. 13 masada atölye çalışmaları yapıldı bu süre içerisinde ve bütün bu çalışmalarda dinlenme, mola dönemlerini dışarı bıraktığımızda net çalışılan saat 51 saat. Arkadaşlarımız, 51 saat net aralıksız çalıştılar. CHP'nin yurt dışı örgütlenmesini konuştular, CHP'ni yurt dışında seçime nasıl hazırlayacaklarını konuştular. Vatandaşlarımızın sorunları nedir? Bunları konuştular. Çözüm yollarımız ne olacak? Bunları konuştular. Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir? Bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye, önemli bir dönüşümün eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırma kararlılığıyla hedeflerini belirlemiş biçimde çalıştayımızı tamamlıyoruz.

"TEKNOLOJİNİN EN SON OLANAKLARINI NASIL KULLANACAĞIMIZI KONUŞTUK"

Seçim hazırlıklarını konuştuk. Örgütlerimizi, yurt dışında seçime nasıl hazırlayacağımızı, sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağımızı, sandık görevlilerinin şimdiden nasıl belirlenmesi gerektiğini konuştuk. Onların eğitiminin nasıl verileceğini ve buna ilişkin hazırlıklarımızı konuştuk. Yine en önemli sorunlarından biri, katılım sorununu konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, seçime iştirakini artırmak için ne yapmalıyız, neler yapmalıyız; konuştuk. Bununla ilgili çeşitli projeler geliştirdik. Bu çerçevede yine teknolojinin en son olanaklarını nasıl kullanacağımızı konuştuk. CHP Genel Merkezi'nin geliştirdiği elektronik ortamdaki bütün imkanları kullanarak örgütlerimizin birbiriyle bir iletişim ağının en verimli şekilde kullanacağı bir yapıyı, eksiklerimiz var mı yok mu? Nasıl kullanacağız, bunların eğitimini aldı arkadaşlarımız. Propaganda, halkla ilişkilerde medyayı, sosyal medyayı, bütün olacakları en etkin ve verimli şekilde nasıl kullanacağımızı konuştuk. Örgütlerimiz, kendi deneyimlerini paylaştılar. Bundan sonra nelerin yapılabileceği konusunda yeni düşünceleri, fikirleri birlikte geliştirdiler.

"SANDIK SAYILARININ ARTIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuştuk. Öncelikli konuları konuştuk. Bunların çözümüne odaklandık. Bu, çözümü bir muhalefetteyken hangi olanakları kullanarak bunları dile getirebilir ve çözüme katkıda bulunabiliriz; iki, iktidar olacağız bir yıldan az bir zaman kaldı; geliyor gelmekte olan. İktidar olduğumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek hükümeti yöneteceğiz. İşte o zaman öncelikli işlerimiz neler olacak? Nasıl çözeceğiz bunları konuştuk. Kardeş partilerle ilişkiler, yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin nasıl kurulacağını, örgütlerimizin hangi biçimde onlarla temasa geçeceklerini konuştuk. Seçmen kümelerine odaklanarak çalışmayı konuştuk. Yaşadıkları ülkede ortak paydada buluşan seçmen kümeleriyle buluşma yollarını tartıştık ve tabii ki ihmal edemeye3ceğimiz bir başka konu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmaya başladığı 2014 yılından bu yana 2014, 2015, 2018 seçimlerinin, son beş seçimin değerlendirmesini yaptık. Bu son beş seçimdeki durumumuzu konuştuk. Oradan dersler çıkardık. Hangi derslerdi.

Örgütlerimizin motivasyonu tam. Bu çalışma, örgütlerimizin motivasyonunun tam olduğunu gösterdi. Zerrece eksik varsa onu da tamamlamaya hizmet etti. Buradan ayrılırken birlik başkanlarımız, birlik temsilcilerimiz büyük bir kararlılıkla gidiyorlar. Seçime hazır. Geleceğin Türkiye'sine, yarının Türkiye'sine hazır bir biçimde gidiyorlar. Seçime hazırız. Bir hedefimiz var. Bütün bu söylediklerimizi toplamda bir hedefimiz var. O hedefe kilitlendik. CHP önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı'nda da Milletvekilliği seçiminde de yurt dışında birinci parti olacak. Türkiye'de de birinci parti olacağız. Bu inançla, bu kararlılıkla bu hedefe kararlı bir şekilde yürüyoruz. Birinci parti olma hedefi, bütün birliklerimizin, 43 birliğimizin en öncelikli hedefi. Onunla yatacağız, onunla kalkacağız. Her sabah kalktığımızda birinci parti olabilmek için bugün ne yapacağım; diye düşünen, konuşan birliklerimizi bütün dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz, bu çalıştaydan sonra.

Seçime katılımı artırmak için başlattığımız, 'seçmen ol' projesini yaygın bir şekilde dünyanın dört bir yanında duyuracağız. Vatandaşlarımızın bugünden seçmen olmasını sağlamak için gerekli çalışmayı yapmaları konusunda seçmen ol kampanyasını etkin bir şekilde birliklerimiz, yürütme kararı, devam ettirme kararı aldılar.

Bu noktada çalıştayımızdan çıkan önemli bir sonuç var. YSK'da bu konuda girişimde bulunacağız. Sandık sayılarının artırılmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, uzun mesafelerden gelecek, uzun yol katederek, büyük kuyruklarda sıra bekleyerek oy kullanmak zorundalar. Bu dış temsilcilikler konusunda; hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem de YSK'nın önemli bir görevidir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Yurt dışı birliklerimizin bu çalıştaydan en önemli katılımı artırmak için beklentisidir. Talebidir. Burada özellikle sandık sayılarının artırılmasını; çok fazla noktada oy kullanılmasını bekliyoruz.

Sandıkları, koruyacak sandık görevlilerimiz… Seçim kurullarında görev alacak sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve ulaştırma görevlilerimizin havuzu oluşturuldu. Hızla onların eğitimine başlayacağız. Her kapıya ulaşacağız. Birliklerimiz vatandaşın ayağına gelmesini bekleyen birlikler değil, her kapıya ulaşma kararlılığı, ulaşma yöntemlerini konuşarak buradan ayrıldılar.

"DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE BİZE KATILIN"

Dünyanın dört bir yanında CHP birliklerine ilgi yüksek. Katılım talebi yüksek. Mevcut birliklerimize katılım talebi yüksek. Birliğimizin olmadığı yerde kurma talepleri yüksek. Bunlar değerlendirildi ve gelen herkesi kucaklayarak; geniş, güçlü, büyük bir örgüt oluşturma, ihtiyaç olan yerlerde yeni birlikler oluşturmaya karar verildi. Bu çerçevede yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu sürece doğrudan katılıp, bu sürecin paydaşları olmasını talep ediyoruz. Çağrımız budur. 'Bize katılın' diyoruz. Her yerde bize katılın. Dünyanın bütün ülkelerinde bize katılın. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken cumhuriyeti birlikte demokrasiyle taçlandıralım. Bütün sorunları çözelim.

"EŞİT STATÜYÜ SAĞLAYACAĞIZ"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz, Türkiye'ye geldiklerinde özellikle sağlık hizmeti alamama konusunda çok ciddi problemleri var. Çok yoğun şikayetler var. Sağlık hizmeti alamıyorlar. Bu konuda sosyal güvenlik sisteminin onlara sağlık hizmeti sağlayacak şekilde düzenlenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bu bizim önceliğimizdir. İktidarımızda bu sorunu çözeceğiz.

Bir başka konu, emeklilikte çıkarılan problemler. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin Türkiye'de emekli olduklarında kendilerine çıkarılan güçlükler, kısıtlamalar. Bunları kaldıracağız. Burada bir eşit statüyü sağlayacağız. Emekli ücretlerinin de çok düşük olduğunu biliyoruz. Bunu da düzenleyecek çalışmaları inşallah iktidarımızda yapacağız.

Yol güvenliği çok büyük bir problem. Uçak biletlerinin çok pahalı oluğu bir gerçek. Bu problemleri konuştuk. Uçak biletleri fiyatlarının makul bir seviyeye çekilebilmesi için çalışmalar yapacağız. Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle kara yoluyla binlerce kilometreyi aşarak Türkiye'ye gelmek durumunda yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ve karayollarında çok ciddi güvenlik sorunları yaşıyorlar. Yol güvenliğini çözecek önlemler alacağız.

Bir başka önemli problem, gümrük kapılarından girişteki problemler. Kara yolu gümrük kapılarından girerken oluşan uzun kuyruklar, işlemlerin yavaş olması, yürümemesi; havalimanlarında, deniz girişlerindeki problemler. Bunlar çözeceğiz.

Yine bir başka problem. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz niye Türkiye'de araç bulundurma hakkına sahip değiller. Niye bunu süreler uzamaz. Niye Türkiye'de en azından belirli şartlar dahilinde en az beş yıl ya da daha uzun süre araç bulundurma hakkına sahip değiller. Her seferinde giriş çıkış yapmak zorundalar. Neden Türkiye'de daimi kullandıkları bir telefon olmasın. Neden her seferinde ikinci bir hat almak veya yüklü paralar ödemek zorunda kalmak zorunda olsunlar. Bu problemleri çözeceğiz. Bunlar zor işler değil. Bunlar bir müteahhite çekilen kıyağın belki de yüz binde biriyle çözülebilecek problemler. Yeter ki görmek isteyin.

Bilgi paylaşımından kaynaklanan problemleri var. Bir hükümet kendi vatandaşına tuzak kurmaz. Kurulan tuzağın paydaşı olmaz. Ne yapar? Tuzak kurulmasını önler. Bizim devletimiz bunun için var. Bir gecede çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz takibata uğrayacak hale geldi. Her sıkıştığımızda paranızı buraya getirin dedik. Burada yatırım yapın, bizim ekonomimize katkıda bulunun dedik öyle yaptılar. Ama anavatanlarındaki hükümet baba bugün, onları böyle bir yerde açıkta bıraktı. Şimdi onu getirdiler diye önlem alınabilirdi. Geçiş süreleri konulabilirdi. İstisnalar konulabilirdi. Düşünmediler çünkü, beş tane müteahhite düşünmekten başkasını düşünecek kafalarında yer kalmayan bir iktidar var. Bunu değiştireceğiz.

Konsolosluk hizmetindeki aksamaları çözeceğiz. Mavi Kart'lı kardeşlerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Onlar bizim soydaşımız. Şu veya bu şekilde vatandaşlıktan ayrılmak zorunda kalmışlar. Tabii ki bizim iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uygar dünyada daha güçlü, daha itibarlı bir devlet olacak. Köklü çözümleri o zaman bulacağız ama bu süreç içerisinde Mavi Kart'lı kardeşlerimizin Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynısını kullanabileceği şekilde eşitsizlikleri gidereceğiz. Bu yakışmıyor.

"BİZ ONLARI KARDEŞLERİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bir başka önemli konu, yurt dışı seçim çevresi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın son seçimde 3 milyon 79 bindi. Yani bugün neredeyse Türkiye'nin üç büyük şehirleri içerisinde İzmir kadar bir seçim çevresi var. Ama milletvekili sayısına geldiğinizde onlar kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Oy veriyorlar verdikleri oy Türkiye'de 81 vilayete dağılıyor. Hangisini seçmek istiyor bu kararı verme, imkanını ellerinden alıyoruz. Şimdi, Türkiye'de Konya'da oy kullandığınız zaman, oy pusulasında oradaki milletvekili adaylarının adı da yazıyor. Vatandaş bakıyor benim milletvekili adayım buymuş bakın… Ona göre oy veriyor. Yurt dışında böyle değil. Sadece partilere oy vereceksin. Bağımsız aday yok. O oylar 81 vilayete dağılacak. Niye? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hani bir 'gurbetçi' lafı vardır ya sevmezler. Garip gurbetçiden gelir. Bu iktidar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın siyasette de ekonomide de garip görüyor. Biz onları garip olmaktan kurtaracağız. Biz öyle görmüyoruz. Biz onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Gurbetçiliği yok edeceğiz.

"YURT DIŞINI AYRI BİR SEÇİM ÇEVRESİ YAPALIM. 15 MİLLETVEKİLİ AYIRALIM"

Yurt dışı seçim çevresi kanun teklifimiz var. Diyoruz ki yurt dışını ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım. 600 milletvekilinin 15'i yurt dışı seçim çevresi olsun. Oranın adayları olsun. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız o adayları görsün. Beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa vermesin. Sonra da hesap sorsun. Senin önceliklerin burası desin. 43 örgütümüz gittikleri yerde şunu söyleyecekler.

43 örgütümüz, AKP'den gelen milletvekillerine, MHP'den gelen milletvekillerine diyecekler ki 'Niye bizim ayrı bir seçim çevresi olmamızı istemiyorsunuz.' Bakın CHP'nin teklifi var. Hemen geçirebiliriz. Beğenmiyorsanız siz kanun teklifi verin. Biz desteklemeye hazırız.

Bu çalıştayımızda bütün bu meseleleri konuştuk. Örgütsel olarak yapımızı yeniden elden geçirdik. Seçime hazırız. Bambaşka bir Türkiye geliyor. Çöken, çürüyen sistemi yeniden inşa edeceğiz. Ekonomiyi yeniden inşa edeceğiz. Toplumsal barışı yeniden inşa edeceğiz. Yarının Türkiye'sini el birliğiyle hep beraber inşa edeceğiz."