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CHP Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenledi

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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yozgat'ta düzenlenen mitingde çiftçilerin, işçilerin ve işverenlerin sesini duyurması gerektiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep eden Erkol, Erdoğan'dan adil bir seçime gitmesini istedi.

Haber : Gülara SUBAŞI/ Seyfi ÇELİKKAYA Kamera: Dursun ALKAYA/Tunahan GÜLER

(YOZGAT) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından "Gerçekten artık 'Halk yeter' diyor. Çiftçi, işçi, işveren yeter diyor. Artık bu sesin görülmesi lazım. Erdoğan'ın bir an önce adayımızı özgürlüğüne kavuşturup, sandığı da getirip adilce yarışması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yozgat, özel bir şehir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlandığı, çiftçi ağırlıklı bir şehir. Zaten Sayın Genel Başkan sorduğunda neredeyse alanın yarısı çiftçiydi. Yoldaki traktörler muhteşemdi. 'Bu kadar traktör Yozgat'ta var mıymış?' diye düşündüm. Gerçekten artık 'Halk yeter' diyor. Bu sesi görmesi lazım. Çiftçi, işçi, işveren yeter diyor. Artık bu sesin görülmesi lazım. Erdoğan'ın bir an önce adayımızı özgürlüğüne kavuşturup, sandığı da getirip adilce yarışması lazım. Meydan doldu taştı. Sayın Erdoğan meydanı öğrenmek istiyorsan sandığı getirsin meydanın sonucunu hep beraber görelim."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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