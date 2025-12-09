CHP Myk, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

Haberler

CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaparak 2026 bütçe teklifi, miting takvimi ve yeni parti programı gibi konuları görüştü.

(ANKARA) - CHP'nin yeni merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiriyor. Toplantının gündeminde önümüzdeki dönemin yol haritası, 2026 bütçe teklifi, miting takvimi, yeni parti programı yer aldı.

CHP'nin 6 Aralık Cumartesi günü toplanan Parti Meclisi'nde (PM) belirlenen 18 kişilik yeni MYK'sı bugün ilk toplantı için bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 11.20'de başladı. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından belirlenen yeni A takımının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantısı sürüyor.

Edinilen bilgiye göre toplantının gündem maddeleri arasında; partinin 39'uncu Olağan Kurultay'ın ilk gününde kabul edilen yeni programı, partinin yol haritası, miting takvimi, TBMM Genel Kurul'da görüşmeleri süren 2026 bütçesi ve güncel siyasi gelişmeler yer alıyor.

Toplantının ardından yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin toplantının gündemine ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.

