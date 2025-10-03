CHP, Yeni Kantan Zorunluluğunu TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kararıyla, 1 Kasım'dan itibaren 3,5 ton ve altındaki kamyonet ve hafif ticari kapalı kasa araçlara kantar zorunluluğu getirilmesi üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Karar sonucu mağdur olacak ve işletme faaliyetini sürdüremez hale gelecek olan binlerce esnafın hem istihdam hem de ekonomik faaliyetleri hakkında bakanlığınızın tutumu ne olacaktır?" dedi.

Türkiye genelinde taşımacılık yapan kamyonet ve panelvan sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, daha önce kantar denetiminden muaf olan 3 bin 500 kilogram ve altındaki bazı araçlarda artık zorunlu olarak ağırlık kontrolüne tabi tutulacak. Bu uygulamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Meclis gündemine getirdi.

Denetim istasyonu personeli (bayrakçı) yönlendirmelerine uymayan, azami yüklü ağırlıklarının üzerinde veya uygunsuz yükleme yaptığı tespit edilenlere Trafik Kanunu'na göre 16 bin 800 lira civarında ceza verilecek. Karasu, uygulamanın hayata geçmesiyle; kantar noktalarında uzun kuyrukların oluşacağını ve bekleme sürelerinin hem zaman hem ekonomik kayba yol açacağını ileri sürdü. Karasu, esnaf açısından bu durumun, şehir içi ve şehirler arası trafikte tıkanıklıklara ve güvenlik risklerine neden olacağına dikkati çekti.

"3 tonluk kamyonetlerin bu denli kısıtlanması teknik olarak tartışma konusudur"

En büyük sorunlardan bir diğerinin taşıma kapasitesiyle ilgili belirlenen sınırların gerçek kullanım koşullarına uygun olmaması olduğuna işaret eden Karasu, "Karayolu üstyapı tasarımında ana unsurlardan birisi uluslararası normlara uygun olarak kabul edilen 8.2 ton standart dingil yüküdür. Örneğin boş ağırlığı 3 bin 200 kilogram olan bir kamyonete, yalnızca 300 kilogram yük taşıma hakkı verilmesi, aracın ticari anlamda işlevini yitirmesi anlamına gelir. Bu durum, sektörde faaliyet gösteren esnafın iş yapmasını olanaksız hale getirir. Ağır tonajlı, 25 tonluk araçların yol ve altyapıya verdiği zarar göz önündeyken, 3 tonluk kamyonetlerin bu denli kısıtlanması teknik olarak tartışma konusudur" dedi.

"Mağdur olan esnafın sorunları için bir çözüm öneriniz var mıdır?"

"Zaten mazot, lastik, araç sigortası, bakımı derken birçok maliyetle boğuşan ve geçim derdinde olan esnafın sırtına bir yük daha bindirilecek" diyen Karasu, yapılmak istenenin 'esnafa ceza yazma' politikasından başka bir şey olmadığını iddia etti.

Karasu, Uraloğlu'na "İşletme faaliyetini sürdüremez hale gelecek binlerce esnafın durumu ne olacak? Bu kararın geri çekilmesi veya gözden geçirilmesi gündeminizde midir? Karar sonucu mağdur olacak ve faaliyetini sürdüremez hale gelecek olan binlerce esnafın hem istihdam hem de ekonomik faaliyetleri hakkında bakanlığınızın tutumu ne olacaktır? Mağdur olan esnafın sorunları için bir çözüm öneriniz var mıdır? Esnafın mağduriyetin giderilmesi için yapacağınız çalışmalar nelerdir?" diye sordu.