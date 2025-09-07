CHP'ye Polis Engeli: Gökçe Gökçen'den Sert Açıklama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, "Vatandaşlarımızın, CHP'lilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek için yüzlerce polisle yolları kapatıyorlar. Binamızı abluka altına alıyorlar. Milletvekillerinin geçişine izin vermiyorlar. Suç işleyen biri varsa o da bu kanunsuz emirleri verendir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, yaşanan süreçlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

