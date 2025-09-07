Haberler

CHP'ye Polis Engeli: Gökçe Gökçen'den Sert Açıklama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, "Vatandaşlarımızın, CHP'lilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek için yüzlerce polisle yolları kapatıyorlar. Binamızı abluka altına alıyorlar. Milletvekillerinin geçişine izin vermiyorlar. Suç işleyen biri varsa o da bu kanunsuz emirleri verendir" dedi.

"Aylardır 'CHP'liler kendi içinde ayrışıyor' yalanıyla algı operasyonu yapanlar… Operasyonlarının tutmamasından, Cumhuriyet Halk Partililerin bir ve bütün olmasından çok ama çok rahatsızlar. Vatandaşlarımızın, CHP'lilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek için yüzlerce polisle yolları kapatıyorlar. Binamızı abluka altına alıyorlar. Milletvekillerinin geçişine izin vermiyorlar. Suç işleyen biri varsa o da bu kanunsuz emirleri verendir."

